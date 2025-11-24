Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Özden, "Öğretmenlik mesleği en kutsal meslektir. Öğretmenlerimiz Cumhuriyetin ‘İkinci Ordusu’ Öğretmenlik bir meslekten değil, bir Cumhuriyet ülküsünden ibarettir" dedi.

Cumhuriyet değerleriyle inşa edenler yine öğretmenlerdir

Öğretmenlerin yalnızca akademik bilgi aktarmakla kalmayıp aynı zamanda öğrencilerin karakter ve kişilik gelişiminde de önemli rol üstlendiği, Atatürk’ün açtığı aydınlanma yolunu bugün öğretmenlerin taşımaya devam ettiğini ifade eden Başkan Ömer Özden, "Öğretmenlik bir meslekten değil, bir Cumhuriyet ülküsünden ibarettir. Atatürk’ün açtığı aydınlanma yolunu bugün de öğretmenler taşımaya devam ediyor. Her 24 Kasım’da, yalnızca bir meslek grubunu değil; bir toplumun geleceğini omuzlayan, bir milletin kaderini şekillendiren insanları selamlıyoruz. Öğretmenlik, bir iş ya da uzmanlık alanı olmanın çok ötesinde; bir ülkeyi çağdaşlığa taşımayı amaçlayan büyük bir sorumluluk, bir medeniyet projesidir. Bir eğitimci olarak biliyorum ki, Türkiye’nin en büyük güvencesi, elindeki imkân ne olursa olsun görevini özveriyle yapan öğretmenlerdir. Cehaletle mücadele eden, demokrasinin ve laikliğin temellerini topluma işleyen, geleceği Cumhuriyet değerleriyle inşa edenler yine öğretmenlerdir.24 Kasım, yalnızca bir kutlama değil; öğretmenin değerini bilme, emeğine saygı gösterme ve Atatürk’ün eğitim devrimini yaşatma günüdür. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; bu ülkenin her köşesinde görev yapan tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum.

Bu anlamlı günde ebediyete intikal etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmen ve eğitimcilerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimize aileleri ve öğrencileriyle birlikte sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu yarınlar diliyorum" dedi.