Anadolu Aslanları İş Adamları (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Turan, mesajında geçmişi insanlık tarihi kadar eski öğretmenliğin, bedelinin hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve onurlu bir meslek olduğunu belirtti.

Başkan Yavuz Selim Turan, ’Toplumumuzun aydınlık yarınlarını inşa eden değerli öğretmenlerimizdir. Sadece bugün değil, hayatın önemli anlarında her şey öğretmenlerimizle ilgili. Bir ulusun yükselmesi eğitimden, eğitimcilerden geçmektedir. Öğretmenlerimizin desteğiyle insanlık hayatına yön vermektedir. Türk Milleti öğretmenlerimiz sayenizde, muasır medeniyetler seviyesine çıkmaya devam etmektedir’’ diye ifade etti.

’Eğitim ordusunun fedakar neferleri öğretmenlerimiz’

Toplumun bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınabilmesi ve her alanda müreffeh olabilmesinin öğretmenlerimizin çaba ve gayretine bağlı olduğunu vurgulayan Başkan Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi: ’’24 Kasım 1928 tarihinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını kabul ettiği günü, Eğitim camiasına kazandırdığı binlerce neferi ile modern ve gelişmiş Türkiye’nin oluşumuna katkı sunan, donanımlı eğitimcileri mezun etmek için büyük gayretle Tarihini bilen ve medeniyet değerlerini özümsemiş olarak binlerce öğretmenimiz gelecek nesillerin yetiştirilmesinde üstlendikleri rol ile Cumhuriyetimizin 103’ncü yılında Türkiye Yüzyılının inşasına ve çocuklarımızın sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sunmaktadır.

Toplumumuzun aydınlık yarınlarını inşa eden değerli öğretmenlerimizdir. Sadece bugün değil, hayatın önemli anlarında her şey öğretmenlerimizle ilgili. Bir ulusun yükselmesi eğitimden, eğitimcilerden geçmektedir. Öğretmenlerimizin desteğiyle insanlık hayatına yön vermektedir. Türk Milleti öğretmenlerimiz sayenizde, muasır medeniyetler seviyesine çıkmaya devam etmektedir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi: "Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister." Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Anadolu Aslanları İş Adamları Şubesi olarak, bugün, icraatları ve itibarı ile fark oluşturan ülkelerin başında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çağdaş gelişmişlik vizyonuna enerji veren eğitim camiamızın temsilcilerine teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği gün olan 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkartmak için üstün çaba ve gayret gösteren, genç nesillere güncel metotlarla eğitim ve öğretim sunan tüm öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü "nü, içtenlikle kutluyor ve aile bireyleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum.’’