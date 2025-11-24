Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, öğretmenlerin bir milletin müreffeh bir toplum olması yolunda en çok emek sarf eden ve bireyin öğrenme yolculuğunda ona rehberlik ederek medeniyetlerin inşasında asli görevler üstlenen yol göstericiler olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin yaşamda çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Tanfer, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında bu kutsal mesleğin önemine işaret etti.

’Geleceğimizin teminatı öğretmenlerdir’

Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiği eğitim öğretimde öncelikli hedefimiz; Öğrencilerimizi, bireysel farklılık gözetmeksizin, milli ve manevi değerlerine bağlı, araştırma, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, donanımlı bireyler olarak yetiştirerek, milli kalkınma hamlemizin ihtiyaç duyduğu nitelik, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmaktır. Öğretmenlik bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. Öğretmenlik bir sanatı icra etmektedir. Bu sanatın adı topluma yön verme sanatıdır.

Atatürk, ’Öğretmenler, siz yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ diyerek Cumhuriyetimizi koruma ve geliştirmede öğretmenlerimizin çok önemli görev ve sorumluluğuna işaret etmiştir. Gelecek gençlerin; gençler ise öğretmenlerin eseridir söylemi her zaman önemsenmesi gereken bir söylemdir. Geleceğimizin teminatı öğretmenlerdedir, öğretmenliğin gücü ise, iyi bir öğretmen yetiştirme süreci ve bu konudaki duyarlılığımızdadır.

Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milli kültür ve medeniyet değerlerimiz ışığında ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği "Çağdaş Uygarlıkların Üzerine Çıkma" hedefi doğrultusunda, çağın gereklerine göre kendilerini donatarak evlatlarımıza güzel bir gelecek sağlamak için çalışan öğretmenlerimiz; Milletimizin istikbalinin en değerli mimarlarıdır. İstikbalimizin mimarı, fedakârlığın ve sevginin timsali öğretmenlerimize minnettarız. Bu anlamda geleceğimiz olan gençlerimiz, yavrularımız özverili, gayretli ve bilgili öğretmenlerimizin elinde yetişirken, bir ülkenin en büyük sermayesi olan insan, o ülkenin geleceği için en sağlam temeli oluşturur.

Eğitim, bir toplumun ilerlemesinde ve kalkınmasında en etkili araçlardan biridir. Ancak unutmamalıyız ki, gerçek bir eğitim devrimi, siz değerli öğretmenlerimizin azim ve özverisiyle mümkün olacaktır. Atatürk’ün ’Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ sözünün her zaman takipçisi olacak olan sevgili öğretmenlerimize bu vesileyle, sadece bugünü değil, her gününüzü birer öğretmen olarak değerli kıldığınız için teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiren her türlü şartlarda kutsal görevlerini, büyük bir özveriyle yerine getiren değerli eğitmenlerimizi sevgiyle, saygıyla, minnetle selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımızla kutluyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Öğretmenlerimize Sağlık ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum."