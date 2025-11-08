Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Sivasspor maçının ardından, "Sivasspor bugün galip geldiyse isminin büyüklüğüyle galip geldi, oyun oynayarak galip gelmedi" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Özbelsan Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bizim söylediklerimiz havada kalıyor. Biz mağlubiyeti hak eden oyun oynamadık. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Verilen penaltı ağır bir penaltıydı. Böyle bir penaltı olmaz. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Rakibimiz 3 kez kalemize geldi, 3’ü de gol oldu. Biz de 3 kez gol attık ama birisi verilmedi. Biz bu deplasmanda puan alacağımızdan emindik. Sivasspor bugün galip geldiyse isminin büyüklüğüyle galip geldi, oyun oynayarak galip gelmedi" diye konuştu.