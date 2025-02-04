Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Talas Anayurtspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Anadolu Yıldızları’nı 3-2 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off’u garantiledi.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler Muhammet Emin Vural, Mustafa Uçkan, Deniz Umut Ayaydın
Talas Anayurtspor: Çağatay Çakmak, Bahri Güner ( Batuhan Taştan dk. 46), Doğan Bilgin, Serhat Bakır, Gökay Eryılmaz, T. Ozan Çandır, Muhammet Uğur, Y. Cihat Tanrıkulu (Süleyman Koç dk. 46), Semihcan Gül, Serkan Akbaba, Ferhat Sönmez (Avni Gümüştepe dk. 46)
Anadolu Yıldızları: M. Arda Eti, Kayahan Kömür, Yusuf Karacan, A. Furkan Salman, Mehmet Tumar (Kaan Bulgurcu dk. 70), Galip Bayram, Ali E. Gedik, Veli Melih Demirci, Arif Gümüş, Furkan Zehir, Adem Efe Balcı
Goller: Muhammet Uğur (dk. 26,67,87) (Talas Anayurtspor), Veli Melih Demirci (dk. 3), Furkan Zehir (dk. 9) ( Anadolu Yıldızları)