Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Güneşspor, ligin 16. haftasında oynadığı maçta Kalespor’u 2-1 yenerek Play-Off iddiasını sürdürdü.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Aydoğan Mantar, Ahmet İnci, Ahmet Hakan Güder
Güneşspor: Emir Tarcan, Ramazan Başer, Kemal Kargın, Eren Erdal, Şeyh İsmail Orhan (Sait Bulut dk. 46), Enbiya Kurtuluş, Hüseyin Saltık, Ahmet Korkmaz, Uğur Karahançer (Onur Kaan dk. 46), Gökhan Yeşilbaş, Hacı Duran Yılmaz
Kalespor: Yiğit Karaca, Mustafa Karakavak, İbrahim Nameli, Yasin Akgün, Abdülkadir Baykaldı, Muhammet Akçiçek, Bayram Kılıç, Arda İlhan, Mükremin Bayrak, Samet Çadır, Ömer Demir (Emirhan dk. 55)
Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk. 11), Hüseyin Saltık (dk. 83) (Güneşspor), Arda İlhan (dk. 40) (Kalespor)