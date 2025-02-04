Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A ve B gruplarında heyecan tamamlanırken, 4 takım adını Play-Off’a yazdırdı.

2024-2025 futbol sezonunda Kayseri Şeker Süper Amatör Küme A Grubu’nda Hacılar Erciyesspor, Özvatanspor, B Grubu’nda Kayseri Esen Metal SK ile Kocasinan Şimşekspor Play-Off’a yükseldi. Kayserigücü FK, Sungur FK, Tomarza Belediyespor ve 1966 Turanspor takımları ise lige veda ederken, küme düşecek son takım ise Döğerspor ile İsmail Okumuş FK arasında oynanacak olan Play-Out karşılaşması sonrası belli olacak. 16 takımın 2 grupta kıyasıya mücadele ettiği Süper Amatör Küme’de normal sezonun ardından gözler Play-Off ve Play-Out karşılaşmalarına çevrildi.

Play-Off ve Play-Out karşılaşmalarının programı ilerleyen günlerde belli olacak.