Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Başakpınarspor, sezonu 25 puanla 4. sırada tamamladı. Ligin son haftasında kadar zirveyi kovalayan Başakpınarspor, hafta sonu oynadığı maçta Özvatanspor’a 3-1 mağlup olarak sezonu mağlubiyetle kapattı. Oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Başakpınarspor 25 puan topladı.

Başakpınarspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Süper Amatör Küme’de acısı ve tatlısıyla bir sezon daha geride kaldı. Sezonu istediğimiz, hedeflediğimiz noktada bitiremesek te, merhum Ramazan İnceok adını, hatırasını en iyi şekilde taşımak, Başakpınar’ımızı her mekan ve durumda en iyi şekilde temsil etmek için uğraş verdik. Başta en büyük destekçimiz Başakpınar halkımız olmak üzere, tüm ekibimize, sponsorlarımız Kaystone Parke, Kayseri Beton ve İnceoklar Madenciliğe, emek veren destek olan herkese teşekkür ederiz. Sezon boyunca mücadele ettiğimiz rakiplerimize, hakem camiasına, ASKF Yönetimine, basınımızın değerli temsilcilerine; tüm amatör spor camiasına teşekkür eder, Play-Off grubuna kalan takımlara başarılar dileriz. Bu vesile ile merhum Ramazan İnceok abimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet dileriz, kabri nur mekanı cennet olsun" denildi.