Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan Ayı’nda 40 bin emekliye 10 bin TL’den toplamda 400 milyonluk destek vereceğinin müjdesini verdi.

Daha önce yeni evlenecek çiftlere ve ikinci çocuktan itibaren doğacak her çocuğa destek olunacağını açıklayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu emeklilere de nakdi destek sağlanacağının müjdesini verdi. Sosyal yardım projelerine bir yenisini daha ekleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, 40 bin emekliye 10 bin TL nakdi destek sağlayacak.

"400 milyon TL’lik destek"

Emeklilere müjdeli haberi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Toplumumuzun her ferdine dokunmak için ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Üniversite öğrencilerimizden mesleki eğitim öğrencilerimize, LGS’de başarı gösteren evlatlarımızdan set yardımı alan ailelerimize, sosyal marketimizden faydalanan vatandaşlarımızdan yeşil kart sahiplerine kadar geniş bir destek ağı oluşturduk. Şimdi sıra emeklilerimizde! Aslında bu konuda önceden verilmiş bir sözümüz yoktu. Ancak hafta başında sizlere seslenip görüşlerinizi aldık. Sizlerin öneri ve talepleri doğrultusunda 40 bin emeklimize, kişi başı 10 bin TL olmak üzere toplam 400 milyon TL nakdi destek sağlama kararı aldık. Bu destekle birlikte, bugüne kadar sunduğumuz toplam nakdi yardımlar 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Başvurularınızı Biz Şahinbey’iz uygulaması üzerinden yapabilir, ödemelerinizi ise Pazartesi itibarıyla alabilirsiniz. Sağlayacağımız bu destek, emeklilerimiz için hayırlı ve bereketli olsun. Bu vesileyle, mübarek Ramazan ayınızı da en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.