Kayseri Büyükşehir Belediyesi, camilerdeki mahyaların yanı sıra, şehrin farklı noktalarındaki Ramazan simgeleriyle de Ramazan coşkusunu her köşeye taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini şehre yansıtan anlamlı bir çalışmaya imza attı. 450 yıllık Osmanlı geleneği olan mahyalar, cami minarelerinde ışıldarken, şehrin farklı noktalarındaki Ramazan simgeleriyle de Kayserililerin gönüllerine dokunuyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Bürüngüz Camisi’ne asılan büyük mahya, Cumhuriyet Meydanı’ndaki minareye ayrı bir güzellik kattı. "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan", "Oruç tut sıhhat bul" ve "Hoş geldin 11 ayın sultanı" gibi mesajlar, şehrin tüm camilerinde ve tarihi minarelerde yankı buluyor. Akşam ve imsak vakitlerinde minarelerden yansıyan bu ışıklar, Kayseri halkının ruhunu aydınlatıyor.

Büyükşehir, sadece camilerde değil, Kayseri’nin farklı noktalarında da Ramazan’a özel simgeler tasarladı. Şehir genelindeki meydanlar, caddeler ve önemli noktalarda Ramazan’ın manevi atmosferine uygun süslemeler yer aldı.