Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Selçuklu Gençlik Merkezi’nde eğitim gören ve Yerli Malı Haftası’nı kutlayan ana sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Selçuklu Gençlik Merkezi’nde eğitim gören ana sınıfı öğrencilerini ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yerli üretimin önemini vurgulayarak öğrencilerle sohbet etti. Etkinlikte, ana sınıfı öğrencileri ailelerinin hazırladığı birbirinden lezzetli yerli ürünleri tanıttı.

“Yerli üretimi önemsiyoruz”

Minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yerli üretimin önemini erken yaşta öğrenmeleri çok kıymetli. Ülkemizde yetişen ürünlerimizle üretilen ürünlerimizin kullanımını önemsiyor ve destekliyoruz. Geleceğimizin istikbali sizlersiniz sizleri seviyoruz. Her zaman tutumlu olalım, israfın önüne geçelim, yerli malı tüketip yerli malı kullanmaya özen gösterelim. Bu bilinci aşılayan öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.