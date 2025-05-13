Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri, Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği ile Erzurum Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce hazırlanan "Siperler Lalezar Oldu" etkinlik kapsamında 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın en önemli tanıklarından olan tabyaları gezdi adeta o günleri yaşadı.

Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, düzenlenen etkinlikte tarih bölümü öğrencilerine alanı gezdirdi. Uzunahmet Tabyası’nı inceleyen öğrencilere savaşla ilgili bilgiler veren Kızılkaya, uzun menzilli topların icadıyla güçlü kalelerin fethedilmeye başlamasının yeni savaş stratejileri oluşturulmasına sebep olduğunu, bu sebeple Erzurum’un çevresine tabyalar inşa edildiğini belirtti. 1884-1896 yılları arasında inşa edilen tabyalardan birinin de Uzunahmet Tabyası olduğunu belirten Kızılkaya, burada tabya yapılması fikrinin 4 Kasım 1877 tarihinde Deveboynu Geçidi’nde yaşanan kanlı Deveboynu Savaşı’nda ortaya çıktığını söyledi. Burada yapılan savaşı kaybedince Aziziye Tabyaları’na çekildiğimizi, 8 Kasım’ı 9 Kasım’a bağlayan gece de meşhur Aziziye Tabyası çatışmasının olduğunu söyledi. Bu alanda yapılan savaşta halkın askere desteğe geldiğini, özellikle çocukların askerlere erzak ve mühimmat taşıdıklarını, savaş sonunda rehin alınan yüzlerce çocuğun Ruslar tarafından bize teslim edildiğini anlattı. O tarihten sonra Deveboynu Geçidi’nde siperlerin yakın zamana kadar canlı tutulduğunu anlattı. Her sene Deveboynu Savaşı’nın olduğu bu alanda kan rengi lalelerin kendiliğinden açtığını, çok kısa bir süre siperlerde ve savaş alanında görüldüğünü söyledi.