Menteşe Anadolu Lisesi, çevre bilincini erken yaşlarda aşılamayı amaçlayan anlamlı bir projeye imza attı. İngilizce Öğretmeni Yasemin Uysal, Safiye Dönmez ve Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Gülcemal Kaygusuz’un koordinatörlüğünde, Romanya’dan Liceul Teoretic, Coriolan Brediceanu ve Bursa Yıldırım Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ortaklığıyla yürütülen MENTAL-ITY adlı eTwinning projesi kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirildi.

‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözünden yola çıkılarak planlanan etkinlikte, Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri Türdü 100. Yıl İlkokulu 1. sınıf ve Borsa İstanbul İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine çevre bilinci temalı sunumlar yaptı. Etkinlik sonunda minik öğrencilere fidanlar ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün destek verdiği projede doğa sevgisi, orman yangınlarının önlenmesi ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekildi. Müdürlük tarafından temin edilen fidanlar ve bilgilendirici broşürlerle öğrencilerin bilinçlenmesi sağlandı.

Projeyle birlikte hem çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilmesi hem de farklı ülkelerden öğrencilerle iş birliği içinde kültürel ve sosyal bir paylaşım ortamı oluşturulması hedefleniyor.