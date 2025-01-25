Samsun, sahip olduğu eşsiz doğal güzelliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. 2024 yılında doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen Samsun tabiat parkları, toplamda 207 bin 602 kişiyi ağırladı.

Karadeniz’in en büyük şehri Samsun, birçok ilde bulunmayan doğal alanları ve zengin bitki örtüsüyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Samsun’daki tabiat parkları, ziyaretçilerine yürüyüş parkurları, piknik alanları ve doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Ziyaretçi akını

2024 yılında tabiat parklarını 207 bin 602 kişi gezdi. Amazon Tabiat Parkı’nı 6 bin 251 kişi, Bayraktepe Tabiat Parkı’nı 3 bin 208 kişi, Şahinkaya Tabiat Parkı’nı 85 bin 297 kişi, Vezirsuyu Tabiat Parkı’nı 48 bin 551 kişi, Sarıgazel Tabiat Parkı’nı 21 bin 589 kişi ve Kızılırmak Deltası (RAMSAR) Sulak Alanı’nı 42 bin 706 kişi ziyaret etti. Toplamda 207 bin 602 kişiyi ağırlayan parklar, konuklarına unutulmaz anlar yaşattı.

Tabiatın en doğal halinin ilk günkü gibi tazeliğini koruduğu Samsun’da ayrıca insanların girişinin ve ziyaretinin yasak olduğu 6 tabiat parkı, 1 tabiat koruma alanı, 1 tabiat anıtı, 2 yaban hayvanı geliştirme sahası, 3 sulak alan ve 2 yaban hayvanı üretim merkezi de bulunuyor.