Suudiler, Türk gıda ürünlerine akın etti. Ege İhracatçı Birliklerince düzenlenen, “Suudi Arabistan Gıda Ticaret Heyeti”ne Türkiye tarafından 18 firma katılırken, Suudi Arabistan tarafından 44 ithalatçı firma Türk gıda ürünlerini ithal etmek için ikili iş görüşmelerine katıldı.İZMİR (İGFA) - Riyad’ta Türk gıda ihracatçısı firmalarla 44 Suudi ithalatçı firmaların 280 ikili iş görüşmesi yaptığı bilgisini veren Heyet Başkanı Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türk firmalarının her birinin minimum 12 ikili iş görüşmesi yaptıklarını, çok başarılı bir ticaret heyeti geçirdiklerini, katılımcı firmaların Suudi Arabistan ve hedef pazarlarda yeni ticaret heyeti organizasyonları talep ettiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan’da Türk ürünlerine yoğun bir ilgi olduğunu, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyrinin karşılıklı ticaretin artmasını destekler nitelikte olduğunu vurgulayan Öztürk, “Suudi Arabistan alım gücü yüksek 35 milyonluk nüfusu yanında, yıllık 20 milyon turisti ağırlayan bir ülke. Yıllık 27 milyar dolar gıda ithalatları var. Türkiye’nin gıda ihracatı 2024 yılında yüzde 23’lük artışla 374 milyon dolardan 461 milyon dolara yükseldi. Suudi Arabistan’a 2025 yılının ilk çeyreğinde de gıda ihracatımız yüzde 13’lük artışla 129 milyon dolardan 146 milyon dolara çıktı. Türk gıda ihracatçıları olarak Suudi Arabistan’a daha fazla ihracat yapma potansiyelimiz var. Hedefimiz bu yıl 500 milyon doları aşmak, önümüzdeki 5 yıllık süreçte de Suudi Arabistan’a gıda ihracatımızı 1 milyar doların üzerine taşımak olacak. Bu organizasyonlar bu hedeflere ulaşmakta itici gücümüz olacak. Görüşmelerimizin kısa sürede ihracat sözleşmelerine dönüşeceğine inanıyoruz”diye konuştu.

Türkiye’yi dünyanın gıda ambarı olarak nitelendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Suudi Arabistan’ın Türk gıda ihracatçıları açısından her zaman öncelikli pazarlardan biri olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin Suudi Arabistan’a gıda ihracatının artması için Suriye üzerinden karayolunun açılması gerektiğine vurgu yapan Uçak, “Suriye üzerinden Suudi Arabistan’a gelen karayolunun açılması halinde mesafe kısalacak, zaman kaybı olmayacak, Türkiye’den yüklenen gıda ürünlerimiz Suriye üzerinden Suudi Arabistan’a çok hızlı bir şekilde ulaşacak, Suudi Arabistan’a gıda ihracatımız çok daha iyi seviyelere gelecek. Bu konuyu Türkiye’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler’le yaptığımız görüşmede de dile getirdik. Büyükelçimiz de bu karayolunun öncelikli gündem maddeleri arasına olduğunu ve takip ettiklerini ifade ettiler. Büyükelçimiz Emrullah İşler ve Ticaret Müşavirlerimiz İlker Özdem ve Murat Nesimoğlu’na heyetimize gösterdikleri sıcak ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatını artırmak için ticaret heyetlerimize devam edeceğiz.” diye konuştu.