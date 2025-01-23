Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekiplerince yolcular ve araç sürücüleri trafik kuralları konusunda uyarıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince eğitim-öğretimin ara tatile girmesinden dolayı artan seyahatlerde kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Polisler, yolcu otobüs sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bilgilendirmelerde bulunan polisler, aynı zamanda emniyet kemerinin de öneminden bahsederek hız kurallarına da uyulması gerektiğini vurguladı.