Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Yeniköy Mahallesi’nde uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik icra edilen Şok Yol Kontrol faaliyetinde S.Y isimli şüphelinin üstünde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 1 Adet Ruhsatsız Seri Numarası Kazınmış Av Tüfeği, 3 Adet Şarjör, 1 Adet Tambur Şarjör, 1 Adet Fişek Kuşağı, 43 Adet Fişek ele geçirildi. Şüpheliye, 2521 Sayılı Kanun kapsamında 6 bin 531 TL İdari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.