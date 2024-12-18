Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı’nın zirvesinde görülen mercek bulutu güzel manzaralar oluşturdu.

Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye’nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı zirvesinde mercek bulutu belirdi. Sürücüler tarafından fark edilen mercek bulutu cep telefonu ile kayda alındı. Rıdvan Emen isimli vatandaş, "Seyahat esnasında mercek bulutunu gördüm. İlgimi çekti ve bir süre bulutu izledik. Hem izledik hem de telefonumla kaydettim" dedi.