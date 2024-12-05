Bodrum Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi, Denizcilik Buluşmaları programlarına devam ediyor.

Denizcilik kültürünü ve tarihini yaşatmak, aktarmak ve tanıtmak üzerine müzecilik faaliyetleri yürüten Bodrum Deniz Müzesi, sadece eserleri sergilemeyi değil; aynı zamanda kültürün, teknik bilginin ve deneyimin kaybolmamasını, geniş kitleler arasında paylaşılarak yayılmasını da önemsiyor. Bu doğrultuda, 2019 yılından bu yana müzede ve çevrimiçi platformlarda düzenli olarak buluşmalar yapılıyor. Denizcilik tarihi ve kültürüyle ilgili mesleklerinde uzmanlaşmış kişiler ve bu alanda söz sahibi araştırmacılarla etkileşimli sunum, konferans ve söyleşiler organize ediliyor.

Bodrum Deniz Müzesi’nde Şair, Yazar, Besteci Hamdi Topçu ile “Süngerciler” söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinliğe Bodrum Deniz Müzesi tarafından Bodrum’un geçmişine ve bugününe dokunmak isteyen tüm süngerciler, süngerci yakınları ve Bodrum sevdalıları davet edildi. Söyleşide süngerciler şarkılar söyledi, hatıralarını anlattı. Popüler Bodrum ile antik Bodrum arasında unutulmaya yüz tutan hakiki yaşamlara Hamdi Topçu ile yeniden değinildi. Bodrum’un belleğini gelecek kuşaklara aktarmak üzere hazırlanan ve allkaria.com desteği ile basılan Bodrumlu 23 süngercinin anlatıldığı belgesel niteliğindeki “Bodrum’un Mavi Yıldızları Süngerciler” söyleşisinde deniz, yosun, sünger, tirhandil gibi konulara değinildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, “Söyleşiye geçmeden müzemiz ve süngercilikle ilgili çalışmalarından kısaca bahsetmek isterim. Müzemiz 2011 senesinde kurulmuş, amacı Bodrum’un denizcilik kültürünü ve tarihini aktarmak, tanıtmak olan bir müze. Müzemizde yer alan bölümlerden biri de süngercilikle ilgili. Bu bölümlerde, bağış yoluyla ya da geçici sergileme anlaşmalarıyla müzede sergilenen süngercilikte kullanılmış malzemeler-ekipmanlar, tekne modelleri, Jeff Hakko Koleksiyonu ve genişletmek için çalıştığımız bir arşivimiz bulunuyor. Süngercilik Bodrum’la özdeşleşmiş korunması gereken bir kültürel mirasımız. Biz de sadece müzemizde süngerciliğe ayrılmış bir bölümün yeterli olmayacağını düşündük ve Ahmet Aras döneminde, kendilerinin talimatıyla bir müze projesine başladık. Muğla Büyükşehir destekleriyle hayata geçecek Bodrum Süngercilik Müzesi’ni 2025 senesinde ziyarete açmayı planlıyoruz. Süngercilik Müzesi’nin ön çalışmaları müzemiz tarafından yapılıyor; bu çalışmalar arasında, iş adamı ve bir dönem süngercilik yapmış Bodrumlu Mustafa Cem destekleriyle yaptığımız sözlü tarih çalışmaları bulunuyor. 150 kişiye yakın süngerci ve aileleriyle görüşmeler yaptık, kayıt aldık ve deşifrelerini yaptık. Bu çalışmanın bir kitabı ise 2025 yılının mart ayında basılmış olacak. Müzemiz çalışmaları arasında, bünyemizde bulunan yayınevimizden basılan Saner Gülsöken’e ait süngercilikle ilgili bir kitabımız daha bulunuyor. Aynı zamanda yayınevi çalışması olarak basıma hazır hale getirdiğimiz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını olarak basılacak Hasan Karadeniz’e ait “Bir Süngercinin Aynasından Derin Bodrum” kitabı da bulunuyor. 2019 senesinde başladığımız Denizcilik Buluşmaları kapsamında bugün Hamdi Topçu ile buluştuk; kendisinin kitabı üzerinden interaktif bir söyleşi gerçekleştireceğiz” dedi.

Söyleşinin ardından Hamdi Topçu, Bodrum üçlemesinin son kitabı olan “Bodrum’un Mavi Yıldızları Süngerciler” kitabını imzaladı. Buluşma kapsamında etkinliğe katılım gösteren süngerci ve yakınlarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.