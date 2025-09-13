Amasya’nın Suluova ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.01’de merkez üssü Amasya’nın Suluova ilçesi olan 2.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde ilçe merkezinde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Bu vesileyle deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor, her zaman hazırlıklı olmanın önemini vurguluyoruz. Rabbim milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi.

Kaynak: İHA