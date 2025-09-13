Transfer döneminin son gününde Karacabey Belediyespor, İnegölspor’un golcü kanadı İbrahim Can Köse’yi resmen açıkladı.

Karacabey Belediyespor, transfer döneminin son gününde önemli bir hamle yaparak kanat oyuncusu İbrahim Can Köse’yi kadrosuna dahil etti.

Geçen sezonun parlayan ismi

Köse, 2024-2025 sezonunda İnegölspor formasıyla 32 maçta 28 kez ilk 11’de sahaya çıktı ve 9 gol kaydetti. Özellikle kanatlardaki sürati ve dripling yeteneğiyle tanınan futbolcu, hücum organizasyonlarında hem gol hem asist katkısı sağlayabiliyor.

Taraftarın gözü sahada

Resmi açıklamanın ardından Karacabey Belediyespor taraftarları, Köse’nin sahaya çıkacağı ilk maçı büyük merakla beklemeye başladı. Oyuncunun kanatlarda ve forvet arkası bölgelerde göstereceği performansın, takımın ligdeki başarısında kritik rol oynaması bekleniyor.