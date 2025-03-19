Vodafone Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Turgut Özçakmak, Arzu Uzatöz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem, Merve Nur, İrem Nur, Aleksandra, Berka Buse, Fatma, Nina, Cansu, Angela Maria, Zeynep Sude, Hilary Howe, Defne, Seher
Antrenör: Alper Hamurcu
Fenerbahçe Medicana: Gizem, Magdalena, Özlem, Asli, Meliha, Arina, Hristina, Cristina, Eda, Arelya, Bojana, Dicle Nur, Liza, Melissa Teresa Vargas
Antrenör: Marco Fenoglio
Setler: 18-25, 20-25, 23-25
Süre: 73 dk. (22, 25, 26)
Kaynak: İHA