Vodafone Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Turgut Özçakmak, Arzu Uzatöz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem, Merve Nur, İrem Nur, Aleksandra, Berka Buse, Fatma, Nina, Cansu, Angela Maria, Zeynep Sude, Hilary Howe, Defne, Seher

Başkan Kendirlioğlu: "İlimiz Doğal Afet kapsamına alınmalıdır" Başkan Kendirlioğlu: "İlimiz Doğal Afet kapsamına alınmalıdır"

Antrenör: Alper Hamurcu

Fenerbahçe Medicana: Gizem, Magdalena, Özlem, Asli, Meliha, Arina, Hristina, Cristina, Eda, Arelya, Bojana, Dicle Nur, Liza, Melissa Teresa Vargas

Antrenör: Marco Fenoglio

Setler: 18-25, 20-25, 23-25

Süre: 73 dk. (22, 25, 26)

Kaynak: İHA