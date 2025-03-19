Kayseri-Pınarbaşı yolu kar nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, yolda cok sayıda kaza meydana geldi.

Kayseri’de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından oluşan tipi nedeniyle Kayseri-Pınarbaşı karayolu trafiğe kapatılırken, yolda çok sayıda kaza meydana geldi.

Belediye aracı ile otomobil çarpıştı

Kayseri-Pınarbaşı yolunda belediye aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar L.E., G.G., M.E., T.C. ve N.B. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin çalışması sürüyor

Zincirleme kazalarında meydana geldiği yolda ekipler geniş güvenlik önlemi alırken, karayolları ve belediye ekipleri de yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.