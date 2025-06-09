Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri, Atça Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Öksöz’ün annesi Sebahat Öksüz ile Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran’ın annesi Belkıs Demirkıran’ı evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit anneleriyle sohbet eden jandarma personeli, onların bayramını kutladı ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Ziyaretlerde zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, şehitlerin emaneti olan ailelerine her zaman sahip çıkacaklarını ve onların acısını paylaştıklarını belirtti.