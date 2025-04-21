Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 53.’sü düzenlenecek olan Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali kapsamında her yıl gerçekleştirilen güzellik yarışmalarının tarihi belli oldu.

1940’lı yıllarda ’Portakal Festivali’ olarak düzenlenen ve son yıllarda uluslararası düzeyde kutlanan Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali 53. kez coşkuya sahne olacak. Nysa Zarafet Güzeli ve Çilek Güzeli yarışmaları ile binlerce genç kızın heyecanla beklediği festival, 7-18 Mayıs tarihlerinde Sultanhisar ve Atça’da gerçekleştirilecek. 9 gün sürecek olan festival kapsamında gerçekleştirilecek güzellik yarışmaların ise tarihi belli oldu. Bu kapsamda Nysa Zarafet Güzeli Yarışması 11 Mayıs 2025 saat 20.00’de Sultanhisar’da, Çilek Güzeli Yarışması ise 18 Mayıs 2025 saat 20.00’de Atça Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Her yıl çok sayıda genç kızın katıldığı yarışmalarda birinciye 12 bin TL, ikinciye 8 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek.

Festival hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü belirten Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, herkesi festivale davet ederken, güzellik yarışmaları için başvuruların başladığını belirtti.