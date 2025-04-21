Burdur merkeze bağlı Hacılar ile Düğer köyleri arasında bulunan sazlık alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dekar alan zarar gördü. Yangında 60’a yakın ağaç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 22.00 sıralarında 3 farklı noktada başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında sazlık alanların kasıtlı olarak yakıldığına dikkat çekilerek, bu tür yangınların ekosisteme ciddi zarar verdiği belirtildi. Açıklamada; "Her yıl bu dönemlerde köylerdeki sazlık alanların kasıtlı ve bilinçli olarak yakılması sonucunda, bu bölgelerde yaşayan onlarca hayvan, bitki ve böcek türü zarar görmektedir. Sazlık alanların zemininin gevşek ve bataklık olması, itfaiye araçlarının müdahalesini zorlaştırmakta, bazı noktalara ulaşım imkânsız hale gelmektedir. Kuşların yuvalarını yaptığı, tilki, domuz ve tavşan gibi hayvanların güvenli üreme alanı olan sazlıkların yakılması ekosistemi ciddi şekilde etkilemekte, biyolojik çeşitliliği azaltmaktadır" denildi.

Yetkililer, vatandaşları bu tür yangınlara karşı duyarlı olmaya davet ederken, ekosistemin korunmasında köy halkı, muhtarlar ve yetkililere büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.