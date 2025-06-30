Sultangazi Belediyesi, bir yandan şehre sosyal yaşam alanları kazandırırken bir yandan da altyapı çalışmalarına devam ediyor. Eski Habipler Mahallesi’nde aşırı yağışlarda yaşanan su baskınları yağmur suyu hattı çalışması ile çözüme kavuşturuluyor.

Altyapı çalışmalarına ağırlık veren Sultangazi Belediyesi, ilçenin ihtiyaçlarını bir bir gidermeye devam ediyor. Eski Habipler Mahallesi’nde şiddetli yağmur sonrası yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi için hummalı bir çalışma başlatıldı. Ani su baskınlarının önüne geçmek için mevcut hatların devirleri büyütülürken, yeni hatlar ilave ediliyor. Bir-iki ay sürecek çalışmaların tamamlanmasıyla su baskınlarının da önüne geçilmiş olacak.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İlçemizi altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla daha güçlü bir hale getiriyor, vatandaşımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Mahalle mahalle eksikleri tespit ediyor, ardından planlamamızı yaparak ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmalara başlıyoruz. Önemli çalışmalarımızdan birini de şu anda Eski Habipler Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Eski Habipler Mahallemizde başlattığımız yağmur suyu hattı çalışmamızı kısa bir süre içerisinde tamamlayarak, aşırı yağışlarda yaşanan su baskınlarının da önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.