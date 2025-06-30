Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava konseri ve "Yaz Seninle Güzel" temalı etkinlikler, vatandaşlara keyifli bir hafta sonu yaşattı. Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen konser ile iki gün süren meydan programı, çocuklardan gençlere kadar her yaş grubundan ilgi gördü.

Battalgazi Belediyesi, yaz sezonunun başlangıcında sosyal ve kültürel etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda düzenlenen programlar, ilçeye hareketlilik kattı.

Aile Yılı kapsamında açık hava konseri düzenlendi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Derme Deresi Amfi Tiyatro’da düzenlenen açık hava konserinde, Battalgazi Belediyesi Çocuk Orkestrası sahne aldı. Şef Dr. Gökmen Karataş’ın yönetimindeki çocuklar, sergiledikleri performansla büyük alkış topladı. Etkinliğe katılan aileler, çocuklarının sahnede gösterdiği performanslarla gururlandı.

Programla ilgili açıklama yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Feridun Dilsiz, "Aile Yılı kapsamında hem çocuklarımızın yeteneklerini sahneye taşıyoruz hem de ailelerle birlikte keyifli anlar yaşanmasına vesile oluyoruz" dedi.

"Yaz Seninle Güzel" Eski Malatya’da iki gün sürdü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "Yaz Seninle Güzel" temalı etkinlikler ise Eski Malatya Meydanı’nda iki gün boyunca sürdü. İlk gün geleneksel çocuk oyunları, animasyonlar ve sahne gösterileriyle meydan şenlik havasına büründü. İkinci gün ise genç sanatçı Arda Alparslan’ın sahne aldığı konserle program coşku dolu anlara sahne oldu. Vatandaşlar, müzik eşliğinde unutulmaz bir akşam geçirdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tayfun Güngör, yaz boyunca etkinliklerin farklı mahallelerde devam edeceğini belirterek, "Yaz boyunca her hafta farklı bir mahallede olacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için hem eğlenceli hem de sosyal açıdan dolu programlar hazırladık" dedi.

Battalgazi Belediyesi’nin hafta sonuna özel olarak hazırladığı bu iki ayrı etkinlik, hem kültürel çeşitliliği artırdı hem de vatandaşların birlikte vakit geçirmesine imkan sağladı. Yaz boyunca sürecek programlarla sosyal birlikteliğin güçlenmesi hedefleniyor.