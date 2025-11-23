Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yaklaşan Öğretmenler Günü öncesinde düzenlediği orman yürüyüşüyle hem Gürcistan’da ki şehitlerimiz, hem de Gazze’de katledilen kadınlar unutulmadı.

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çok sayıda öğretmen ile yöneticinin katıldığı "Orman Yürüyüşü", anlam dolu bir etkinliğe sahne oldu. Yürüyüş, geçtiğimiz günlerde Gürcistan’da ki uçak kazasında şehit olan 20 askerimizin yanı sıra, geçmişten günümüze şehit olan öğretmenlere ve Gazze’de şehit edilen masum kadınlara adandı. "Sultangazi’nin saklı cenneti" olarak nitelendirilen doğal alanda gerçekleşen etkinlik, havadan da görüntülenerek katılımcıların doğayla bütünleştiği anlar kameralara yansıdı.

Necati Tekbaş: "Etkinliğimizi masum insanlara atfetmiş olduk"

Yürüyüş sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, etkinliğin iki temel amaca hizmet ettiğini belirterek, "Bu yürüyüşümüzü birincisi, hem yakın zamanda vermiş olduğumuz 20 şehidimize, hem şehit olan öğretmenlerimize ve bu vatanı bize yurt olarak bırakan tüm şehitlerimiz için gerçekleştirdik. İkincisi ise, Sultangazi’de her ay Gazze için bir etkinlik düzenliyoruz. Bu ayki temamız da Gazze’de anne olmak, kadın olmak. Gazze’de katledilen bütün kadınları hayırla yad ediyoruz. Bu etkinliğimizi masum insanlara atfetmiş olduk. Biz doğanın bir parçasıyız, doğadan ayrılmamamız gerekiyor. Aslında bir yönüyle de yeni maarif yönetiminden doğayla, hayat ile müfredat arasında bir bağ kurmak. Bugün de burada tabiatla bütünleşerek ait olmamız gereken yerde bir etkinlik yapmış olduk" şeklinde konuştu.