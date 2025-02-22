Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Şule Yüksel Şenler 2’nci Kitap ve Kültür Günleri, 24 Şubat Pazartesi günü başlıyor.

Edebiyatçı, yazar ve aktivist Şule Yüksel Şenler’in anısına Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek kitap ve kültür günleri 5 gün sürecek.

Müzikaller, sergiler, kitap fuarı, atölyeler, tiyatro gösterileri, etkinlikler, söyleşiler, sevilen yazarların imza günleri ve şovlarla ziyaretçiler kitapların, kültürel sohbetlerin ve sanatsal etkinliklerin buluştuğu dopdolu bir programla zaman geçirecek.

Şehir tiyatrosu uçtu uçtu hezarfen oyunu ile sahne alacak

Katılımın ücretsiz olduğu Şule Yüksel Şenler 2’nci Kitap ve Kültür Günleri’nde, 33 yayınevi yer alırken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sevilen çocuk oyunu Uçtu Uçtu Hezarfen Oyunu ile miniklerle buluşacak.

Sevilen yazarlar okuyucularıyla buluşacak

28 Şubat Cuma gününe kadar sürecek kitap ve kültür günleri, sevilen yazarlar Hayati İnanç, Nurullah Genç, Fatma Bayram, Hüseyin Toy, Kamuran Akdemir, Nejla Arslan Kurt, Zekeriya Efiloğlu, Esra Naz, Tuğçe Şifa Zorlu’nun söyleşi ve imza günlerine ev sahipliği yapacak.

Festivalde düzenlenecek atölyelerde ise bilim ve sanat ağırlıklı olacak. Astronomi, temel bilimler, sanat, çocuk, sıfır atık, orman kaşifleri, İslam geometrik desenler temalı atölyeler, 7’den 70’e katılımcılarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.