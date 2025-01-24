Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite edilen SUBÜ’nün 11 meslek yüksekokulundaki 12 programı, düzenlenen törenle akreditasyon belgelerini aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ), Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından akredite edilen 11 meslek yüksekokulundaki 12 programı, düzenlenen programla akreditasyon belgelerini aldı. Üniversite lokalinde düzenlenen programa SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi ve MEDEK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vural Koç, SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Oğuz Türkay, MEDEK Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsa Vural ile programları akredite edilen MYO’ların müdürleri ve program başkanları katıldı. Akredite belgeleri MEDEK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vural Koç tarafından program başkanlarına takdim edildi.

Mesleki eğitime ve MYO’lara büyük önem verdiklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Fakültelerimizde olduğu gibi buradaki kalitemizi de tescil etmek istiyorduk. MEDEK’in kuruluşunun ardından ilk başvuru yapan üniversitelerden olduk. İlk saha ziyaretleri de üniversitemize gerçekleştirildi. MYO’lardaki çalışma arkadaşlarımız da kalite yolculuğumuza sahip çıktı. Emek ortaya koydu. MEDEK’in değerlendirme sürecinin ardından 12 programımız akredite edildi. Böylelikle üniversitemizin MYO’lar düzeyindeki kalitesi de tescillendi. İnşallah önümüzdeki süreçte hazırlayacağımız plan doğrultusunda MEDEK başvurularımız devam edecek. Bu başarının elde edilmesine çalışmalarıyla katkı sağlayan her bir çalışma arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

SUBÜ adına özel bir gün yaşandığını vurgulayan MEDEK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vural Koç, “Sizinle birlikte olmaktan şeref duyuyorum. Burada büyük bir emek var. Öğrencilerimize, hocalarımıza ve kuruma takdirlerimizi sunmak için geldik. Mesleğini bilerek yapmak ve sevmek çok önemli. Ülkemizde mesleğini bilen çok az insan var gibi görülebilir ama başarılı olan gençler örnek teşkil edecekler. Yaşadığımız zor dönemlerde aydınlık ve ferahlık sağlayacaklar. Karşılıksız bu işleri yapmak kolay değil. Rektörümüze teşekkür ediyorum. Biz de bunun için birçok iş yaptık. Şu an kendi kurduğum meslek eğitim merkezimizde bin 700 civarı öğrencimiz var. Oldukça da yüksek maaş alıyorlar. Yaptığımız yazılımlarla Avrupa Birliği fonlarından da katkı aldık. Şu an merkezden mezun olanlar 3 bin Euro’nun üzerinde ücret alıyorlar. Artık meslek üreten insanları ara elemanlıktan çıkarıp ana eleman olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizin kalkınması için bu işlerin yapılmasına gerek var” ifadelerini kullandı.