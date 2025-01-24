Körfez Belediyesi, personeline afet eğitimi verdi. 4 gün boyunca süren eğitimlerde ilk müdahale ve arama-kurtarma teknikleri de aktarıldı.

Körfez Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Afet Zararlarını Azaltma ve Planlama Şube Müdürlüğü iş birliğinde belediye personeline yönelik 20-24 Ocak tarihleri arasında kapsamlı bir afet eğitimi düzenlendi. İlk olarak merkez binadaki personele verilen eğitim daha sonra Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve diğer saha personellerine de verildi. Eğitimlerde uzmanlar tarafından sel, yangın gibi çeşitli afetlerin yanı sıra bu tür olaylar sonrasında yapılması gereken ilk müdahale ve arama-kurtarma teknikleri de aktarıldı. Eğitimde; afet anında panik yapmadan doğru adımların atılması, güvenli tahliye yöntemleri, ilk yardım uygulamaları gibi çok önemli bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca, afet sonrası psikolojik destek ve iletişimdeki önemin vurgulandığı eğitimde, kişilerin stresle başa çıkabilmesi için gerekli öneriler de sunuldu. Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da pekiştirildi. Katılımcılar, afet senaryoları üzerinden çeşitli durumlara yönelik müdahale tekniklerini pratikte deneyimleme fırsatı buldu. Yetkililer, bu tür eğitimlerin Kocaeli’nin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla devam edeceğini vurguladı.