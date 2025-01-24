Başisekle Belediye Başkanı M. Yasin Özlü muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Özlü "Başiskele’yi birlikte inşa ediyoruz" dedi.

Başkan M. Yasin Özlü, Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte Kafe ve Restoran’da mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya başkan yardımcıları, müdürler ve 37 mahallenin muhtarı katılım gösterdi. Belediye ve vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi gören mahalle muhtarlarıyla istişarelerini düzenli olarak sürdüren Başkan Özlü, yeni dönem ile birlikte ilçede yapılan çalışmalar ve yapılacak yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Toplantıda muhtarlar da tek tek söz alarak Başkan M. Yasin Özlü’ye mahallelerindeki talep, öneri ve istekleri ilettiler.

Yeni fikirler, yeni projelere vesile oluyor

Başiskele’yi hep birlikte daha güzel bir geleceğe taşımak ve gelecek nesillere miras bırakabilmek için muhtarlarla uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Özlü, “Muhtarlarımız, komşularımızla aramızdaki en güçlü bağdır. Her buluşmamız, dayanışmamızı güçlendirirken ilçemiz için yeni fikirler üretmemize vesile oluyor. Muhtarlarımızın özverili çalışmalarıyla daha güzel bir Başiskele’yi birlikte inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.