SUBÜ Sapanca MYO Medya ve İletişim Programı, ‘Sektörle Buluşma’ çerçevesinde Yönetmen Cenk Yaz’ı öğrencilerle bir araya getirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı, ‘Sektörle Buluşma’ etkinliği çerçevesinde Yönetmen Cenk Yaz’ı misafir etti. Son olarak 2023 yılında ‘Zübeyde: Analar ve Oğullar’ isimli filmin yönetmenliğini yapan Yaz; filmin senaryo yazım sürecini, hangi şartlar altında çekimlerin yapıldığını, karşılaştıkları zorlukları, çekim tekniklerine yönelik deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Sektörde çalışmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yaz’ın buluşmasında; Gazeteci-Yazar Sevinç Yavuz, Medya ve İletişim Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Servet Sezgin, Öğretim Görevlisi Zuhal Erol ve Öğretim Görevlisi Ali Koçak da yer aldı. Etkinlik sonunda Yaz’a teşekkür belgesi takdim edildi.