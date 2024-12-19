Suriye’nin başkenti Şam’da Esad rejimine ait mühimmat yüklü 4 tank yol kenarında terk edilmiş halde bulundu.

Suriye’nin başkent Şam’da merkeze 10 kilometre uzaklıkta Fayez Mansour yolunda güvenlik güçleri köprü üzerinde terk edilmiş 4 tank buldu. Tankların mühimmat yüklü olduğu görülürken yoldan geçen bazı vatandaşlarda tankların üzerine ‘Freedom’ yazılı Suriye bayrağı açıp fotoğraf çektirdi.

Tankların yoldan çekilmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Tankların üzerinde fotoğraf çektiren Suriyeliler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye’ye kendilerini özgürlüklerine kavuşturdukları için teşekkür etti.