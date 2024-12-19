Geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçiye 2025 yılında verilecek destek bütçesinin yüzde 47.5 artışla 135 milyar lira olduğunu belirtirken, yeni yılda çiftçinin borç almazsa zora girebileceğini iddia etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne önceki dönem Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçinin 2025 yılında borç almadığında zora girebileceğini öne sürdü.

Gaytancıoğlu, 2025 yılında çiftçilere verilecek toplam destek bütçesi yüzde 47,5 artışla 135 milyar lira olduğunu anımsattı.

"Tarım Kanunu'na göre çiftçimizin alması gereken destek 615 milyar TL olmalıydı" diyen Gaytancıoğlu, "Yani çiftçimize verilmesi gereken destek 480 milyar TL az. Pekiyi çiftçimiz yasa ile alması gereken desteği almazsa ne olur tabii ki borçlanır. Bugün itibariyle görülüyor ki, çiftçimizin Ziraat Bankası, Özel Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu toplan 734 milyara ulaştı” dedi.