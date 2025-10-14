SUBÜ’de İŞKUR ‘Gençlik Programı’ başvuruları başladı. Program süresince üniversitenin 18 yerleşkesinde 604 öğrenci görev alacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ‘Gençlik Programı’ başvuruları başladı. Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve çalışma disiplini kazandırmayı hedefleyen Gençlik Programı çerçevesinde SUBÜ’nün 18 yerleşkesinde toplam 604 öğrenci görev alacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek öğrenciler; sürdürülebilir kampüs faaliyetleri, kampüs altyapı ve bakım faaliyetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler, akademik ve idari faaliyetler, toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetleri, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetleri, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetleri ile girişimcilik ekosistemi faaliyetleri gibi farklı alanlarda görev üstlenecek.

14-18 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınacak program, 17 Kasım’da başlayacak ve 26 Haziran 2026’ya kadar devam edecek. Öğrenciler haftada en fazla 22,5 saat çalışabilecek. Günlük bin 83 TL, aylık ise 15 bin TL’ye kadar gelir elde edebilecekler. Program, gençlerin hem deneyim kazanmalarına hem de maddi olarak desteklenmelerine katkı sağlayacak. Başvurular İŞKUR web sayfası https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIskurGenclikProgramArama.aspx adresinden yapılabilecek. Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başlamasıyla birlikte öğrencilerimiz için yeni bir fırsat dönemine giriyoruz. Bu program, üniversite eğitimi devam ederken iş dünyasına adım atma noktasında önemli bir deneyim alanı sunuyor. Teorik bilginin uygulama ile bütünleştirilmesine imkân tanıyan yapısı, +1 Uygulamalı Eğitim Modelimizle doğrudan örtüşüyor. Geçtiğimiz yıl yüzlerce öğrencimiz üniversitemizin farklı birimlerinde görev alarak mesleki becerilerini güçlendirdi ve kurumsal süreçleri yakından tanıma fırsatı buldu. Bu yıl da programın aynı şekilde geniş bir katılımla uygulanmasını bekliyoruz. Gençlik Programı, hem öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunacak hem de üniversitemizin nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefini desteklemeyi sürdürecek" dedi.