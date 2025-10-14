AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’da bir dizi ziyaret ve toplantı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve sanayi temsilcileriyle bir araya gelen Ölmeztoprak, "Şehrimizin her köşesine hizmetin en güzelini ulaştırmak için çözüm odaklı çalışıyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur’u ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretin ardından Beytur’un katılımıyla; teşkilat mensupları, ilçe başkanları ve esnaf odası başkanlarının yer aldığı kapsamlı bir toplantı düzenlendi.

Sanayi ve üretim alanları masaya yatırıldı

Toplantıda Küçük Sanayi Sitesi’ndeki mevcut durum ve planlanan projeler ele alındı.

Yeni iş yerleri için ilave alan talepleri, sanayinin işlevselliği ve istihdam kapasitesinin artırılması gibi başlıklar gündeme geldi.

Ölmeztoprak, burada yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı; "Malatya’mızın üretim gücünü büyütmek, esnafımızın emeğine değer kazandırmak için samimiyetle çalışıyoruz. İlçelerimizin sanayi anlamında gelişimini destekleyecek her adımda var gücümüzle sahadayız."

Deprem sonrası yeniden imar ve altyapı çalışmaları

Toplantıda ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ öncülüğünde yürütülen yeniden imar ve inşa süreci de değerlendirildi. Yeni yerleşim alanları, sosyal donatılar, eğitim tesisleri, yol genişletme projeleri ve MASKİ tarafından sürdürülen altyapı çalışmaları da masaya yatırıldı.

Ölmeztoprak, "Sahadaki tüm kurumlarımızın çalışmalarını uyum içinde yürütüp, Malatya’nın her köşesinde hizmetin en güzelini ulaştırmak için çözüm odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

Emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay’ı da makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Milletvekili Ölmeztoprak, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına büyük bir özveriyle görev yapan emniyet teşkilatına da teşekkür etti.

"Esnafımızın ışığı, şehrimizin canlılığıdır"

Milletvekili Ölmeztoprak, son olarak Tecde Caddesi’nde hem konteyner iş yerlerinde hem de dükkânlarında faaliyetlerini sürdüren esnafı ziyaret etti. Esnafın taleplerini dinleyen ve bereketli kazançlar dileyen Ölmeztoprak, "Dükkanlardaki ışıklar sokaklarımızın canlılığıdır. Esnafımızın gücü, mahallelerimizin ve Malatya’mızın gücüdür" diye konuştu.