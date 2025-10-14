SUBÜ’nün hizmet içi eğitim programları çerçevesinde Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle ‘Sayıştay Bulguları Eğitimi’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle ‘Hizmet İçi Eğitim Programı’ kapsamında ‘Sayıştay Bulguları Eğitimi’ düzenlendi. Eğitim programıyla kurum personelinin doğrudan temin alımları ve taşınır işlemleri konularındaki bilgi ve farkındalığını artırmak, ayrıca Sayıştay denetimlerinden elde edilen bulguların kurumsal gelişime katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi amaçlandı.

Programın açılış konuşmasını Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Cengiz Karadeniz yaptı. Sayıştay bulgularının kurumların mali disiplinini ve yönetim süreçlerini güçlendiren önemli bir geri bildirim mekanizması olduğunu vurgulayan Karadeniz, bu tür eğitimlerin kurum içi işleyişin daha etkin hale gelmesine katkı sunduğunu ifade etti. Eğitim, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü Berrin Kemiksizoğlu ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürü Ayhan Yolcu tarafından verildi.

78 katılımcının bulunduğu oturumlarda, Sayıştay denetimlerinde sık karşılaşılan bulgular, doğrudan temin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve taşınır işlemlerinde mevzuata uygun uygulama örnekleri ele alındı. Sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlanarak uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kurum personelinin mali mevzuat ve Sayıştay denetim süreçlerine yönelik bilgi düzeyini artırmayı hedefleyen eğitimin sonunda, Personel Daire Başkanı Hülya Ayvaz Camcı tarafından Kemiksizoğlu ve Yolcu’ya teşekkür belgeleri takdim edildi.