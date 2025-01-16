SUBÜ Sivil Savunma Koordinatörlüğü koordinasyonunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından akademik ve idari personel ile öğrencilere yangın eğitim verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu’nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangın söndürme, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi. SUBÜ Sivil Savunma Koordinatörlüğü’nün düzenlediği eğitime akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Eğitimde afet ve acil durumlara hazır olmayı sağlamak amacıyla yangın anında doğru müdahale yöntemleri, tahliye prosedürleri ve kurtarma tekniklerine ilişkin bilgiler sunuldu. Daha sonra İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Beytullah Temiz eğitmenliğinde tatbikat düzenlendi.