Edremit Kaymakamı İlyas Memiş, Balıkesir Valiliği himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çocuk-Ergen Sorunları ve Çözüm Yolları" konulu seminere katıldı.

Seminerde, sınav kaygısı, sınav başarısını artırmada özel teknikler, ergenle etkili iletişim, teknoloji bağımlılığı ve arkadaş ilişkileri gibi konular ele alındı. Psikolog Özkan Şenol, öğrencilerin sınav stresini yönetmeleri için kapsamlı bilgiler aktararak, velilere bu süreçte çocuklarına nasıl destek olabileceklerini anlattı. Ayrıca teknoloji bağımlılığı, etkili iletişim, hedef belirleme ve zaman yönetimi konularında da ayrıntılı bilgiler sunuldu.

Seminere Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve veliler katıldı.