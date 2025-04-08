SUBÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi tarafından Hendek MYO öğrencilerine yönelik ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ başlıklı eğitim semineri düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBÜ-KAM) tarafından Hendek Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ başlıklı eğitim semineri düzenlendi. Seminer kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden Sosyolog Hilal Zülal Kaya, öğrencilere şiddetin sadece fiziksel olarak gerçekleşmeyeceğini anlatarak; şiddet döngüsü, gelişim aşamaları ve türevlerine ilişkin bilgiler paylaştı. Ayrıca şiddet olaylarında başvurulabilecek kurumlardan bahsetti. Kaya, şiddetin ‘bir daha olmaz’ denilerek önemsizleştirilmemesi gerektiğini ve tekrarının da olabileceğini vurguladı. Seminer sonunda Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Galip Güven tarafından Sosyolog Kaya’ya teşekkür belgesi takdim edildi.