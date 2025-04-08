Konyaaltı Belediyesi ve Suda Arama ve Kurtarma Derneği (SKUT) iş birliğiyle Konyaaltı Sahili’nde deniz temizliği etkinliği düzenlendi. ‘Geleceği Düşünüyoruz Suyumuza Sahip Çıkıyoruz’ sloganıyla gerçekleşen etkinlik kapsamında denizin içerisinde ve sahilde bulunan atıklar toplanarak farkındalık oluşturuldu.

Konyaaltı Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Suda Arama ve Kurtarma Derneği (SKUT) ile deniz temizliği farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. ‘Geleceği Düşünüyoruz Suyumuza Sahip Çıkıyoruz’ sloganıyla Konyaaltı Sahili’nde gerçekleşen etkinlikte, SKUT ekipleri su altına inerek denizde bulunan plastik, cam ve metal atıklarını topladı. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgin’in de katıldığı etkinlikte, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar sahildeki atıkları toplayarak farkındalık etkinliğine katkı sağladı.

"Temiz suyun önemine vurgu yapıldı"

Konyaaltı Sahili’nde deniz temizliği gerçekleştirerek deniz ve sahil kirliliğine dikkat çekmeyi amaçladıklarını kaydeden Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu, "Dünya Su Günü kapsamında suyun önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak ve temiz suya nasıl ulaşabileceğimiz konusunda bilgilendirme yapmak istedik.

Konyaaltı Belediyemiz ve SKUT arasında yapılan protokol kapsamında, iklim krizine karşı suyun hayati önemine vurgu yaptığımız bir etkinlik oldu" dedi.

"Yarınlara daha temiz bir dünya bırakabilmek için"

İklim kriziyle temiz suya erişimin giderek daha büyük bir önem kazandığını vurgulayan Baloğlu, "Su; hayvan, insan ve bitki sağlığı açısından vazgeçilmez bir unsur. Konyaaltı Belediyesi olarak daha temiz bir dünya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın talimatları doğrultusunda çalıştıklarını kaydeden Baloğlu, "Çevremize, doğamıza ve yarınlarımıza daha temiz bir dünya bırakabilmek için çevremizi korumalıyız. Hazırladığımız stratejik planlar kapsamında, suyun verimli kullanılması için daha çok çalışacağız" dedi.

"Konyaaltı Belediyesi’yle temizliyoruz"

Su altında oluşan kirliliği engellemek amacıyla her yıl belirli periyotlarla dalış yaparak su altı temizliği gerçekleştirdiklerini belirten SKUT Dernek Başkanı Mustafa Bilyaz, "Ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenliyoruz" dedi. Birçok kişinin suya attığı atıkların kaybolduğunu düşündüğünü fakat bu atıkların suları kirlettiğini vurgulayan Bilyaz, "Okyanuslarda ve denizlerde mikroplastik seviyeleri ciddi oranda arttı. Dört yıldır Konyaaltı ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve her yıl bu projede bizlerle birlikte yer alıyorlar. Verdikleri destek için onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.