Tercih Fuarcılık tarafından SUBÜ ev sahipliğinde 22 üniversitenin katılımıyla ‘Üniversite Tanıtım Fuarı’ düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ev sahipliğinde Tercih Fuarcılık tarafından ‘Üniversite Tanıtım Fuarı’ düzenlendi. Spor Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen fuarda 22 üniversite, aday öğrencilerle buluştu. 4 bin 218 ziyaretçiyi ağırlayan fuarda SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü bünyesindeki takımlar geliştirdikleri araçları ve Teknofest’te kazandıkları ödülleri sergiledi. SUBÜ’nün açtığı stantta Teknoloji Fakültesi Araştırma Görevlileri İrem Bağca, Necati Koçak ve Sinan Çobaner, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Çağdaş Ateş, Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Furkan Doğan ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan Oğuz Taşdemir üniversite adaylarının sorularını yanıtladı.

Ayrıca hazırlanan broşür ve kataloglarla üniversite adayları bilgilendirildi. Beraberinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatih Çalışkan ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz ile fuarı ziyaret eden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise üniversite temsilcileri ve aday öğrencilere fuarın fayda getirmesi temennisinde bulundu.