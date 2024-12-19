Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından, 60 dekar arazide yapılan bilinçli tarım sayesinde yüksek rekolte elde edildi. Yapılan çalışmanın sonuçlarının ülke genelindeki üreticilerle paylaşılması amaçlanıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu, ülke tarımındaki verimliliğin bilinçli ve daha doğru zirai uygulamalar ile artırılması amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Bu çerçevede, Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde bulunan 60 dekarlık araştırma ve uygulama alanında ekimi yapılan çeltiğin hasadı, kent genelinde çeltik üretimi için uygun olmayan mevsim şartlarına rağmen başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Üniversite arazisinde pilot olarak uygulanan çalışmalardaki olumlu sonuçların üreticilerle paylaşıldığını belirten ÇAKÜ Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran, bilimsel aklı ülke tarımının hizmetinde verimliliğin ve kalitenin artırılmasında kullandıklarını söyledi.

“Bilimsel aklımızı ülke tarımının hizmetinde verimliliğin ve kalitenin artırılmasında kullanıyoruz”

Prof. Dr. Alpaslan Kuşvuran, “Ülke tarımındaki verimliliğin bilinçli ve daha doğru zirai uygulamalar ile artırılması amacıyla, bilimsel çalışmalar ve iyi tarım uygulamalarından yararlanılarak Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde bulunan araştırma ve uygulama alanında 60 dekar alanda ekimi yapılan çeltiğin hasadı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Biz Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu olarak verimliliğin bilinçli ve daha doğru iyi tarım uygulamaları ile artırılması amacıyla, bilimsel verilerden yararlanıyor ve bunu kendi arazimizde pilot olarak uyguladıktan sonra aldığımız olumlu sonuçları başta Kızılırmak ilçemizde çeltik üreticiliği yapan çiftçilerimiz olmak üzere tüm ülkemizin hizmetine sunmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yani bilimsel aklımızı ülke tarımının hizmetinde verimliliğin ve kalitenin artırılmasında kullanıyoruz. Ümit ediyorum ki çiftçilerimiz için verimli ve bereketli bir hasat mevsimi olur. Ayrıca bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi başta olmak üzere çeltiğin ekiminden hasadına kadar özverili bir şekilde çalışan ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma özverileri için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.