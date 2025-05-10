Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası’nın ilk ayak yarışları Bodrum’da başladı.

Bodrum Motosiklet Kulübü’nün ev sahipliğinde Gündoğan Halk Sahili’nde düzenlenen yarışmaya, bölge sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Mahalle sakinleriyle yerli ve yabancı turistler, yarışmayı yakından takip etti. 50’den fazla sporcunun katılacağı yarışların ilk gününde motosurf ve su jeti yarışları gerçekleştirildi. Pazar günü de motosurf ve flyboard yarışları yapılacak.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2025 yılındaki faaliyet programına yer alan Su Jeti, Flyboard ve MotoSurf Türkiye Şampiyonası, yani 3 şampiyona bir arada bugün ve yarın Bodrum’da yapılıyor. Jetsurf’te 20’nin üzerinde sporcu yarışıyor, 22 kaydımız var. Flyboard kategorisinde 10’a yakın sporcumuz var. Su jetinde 20’ye yakın sporcumuz var. Yani 50’nin üzerinde bir yarışçı sayımız var. Türkiye Şampiyonası’nda sezonu Bodrum’da açmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bodrum Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Cevdet Erçik ise, 1 aydır bu organizasyona hazırlandıklarını ifade ederek, "MotoSurf ve jetinin de katılmasıyla beraber güzel bir organizasyon oluyor. Elimizden geldiğince sporcuları mutlu göndermek istiyoruz" diye konuştu.

Su jeti sporcusu Kaan Şanver da hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek, "Bu spor aslında niş bir spor. Herkesin bir anda içine giremeyeceği, yakınından biri bu işin içindeyse kesinlikle aynı gün içinde girip başlayabileceği bir spor. Bu spor 6 kategoride oluşuyor. En düşük beygir güçlerinden, gençler kategorisinden ve profesyonel sporcuların olduğu 6 kategoride yarış düzenleniyor. Kapalı şamandıra parkurunda yapılan bir operasyon bu. O parkurun içinde 25 şamandıranın arasında slalom yaparak 15 turu tamamlıyorlar. Onun sonucunda da şampiyonlar belirleniyor. Benim hedefim her zamanki gibi şampiyonluk. Vazgeçemeyeceğimiz bir olay. İnşallah bugün de aynı duyguyu yaşarız" şeklinde konuştu.