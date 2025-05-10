Erzurum’a bağlı Oltu Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve saha çalışmalarını daha etkin sürdürebilmek amacıyla araç filosuna 4 yeni aracı daha dahil etti.

Belediye envanterine katılan 1 greyder, 2 kamyonet ve 1 yol süpürme aracı, Kale Meydanı’nda düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Törene Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Yeni araçların tanıtımı sırasında iki koyun kurban edilerek araçlara kanları sürüldü. Bu sembolik gelenek, yeni araçların ilçeye uğur getirmesi temennisiyle gerçekleştirildi.

Başkan Adem Çelebi törende yaptığı konuşmada, "Modern, yaşanabilir ve güzel bir Oltu için kolları sıvadık. Bu araçlarımızla birlikte hizmet kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Temiz bir Oltu için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni araçların özellikle altyapı, yol temizliği ve kırsal alan hizmetlerinde etkin şekilde kullanılacağı belirtildi..