Kahramanmaraş’ta itfaiye ekipleri, su gideri borusuna sıkışan köpek yavrularını kurtardı. Borudan 7 yavrunun çıkması dikkat çekti.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, istinat duvarının altından geçen gider su borusunda köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, borunun çevresini açarak yavru köpekleri bulunduğu yerden çıkardı. Borunun olduğu yerden 7 tane yavru çıktı.

Yavru köpekler, bölgeden alınarak hem sağlık kontrolleri hem de bakımları için hayvan barınağına gönderildi.