Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı koordinatörlüğünde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanlarının performanslarıyla gerçekleştirilen Turgut Özakman’nın "Töre" adlı tiyatro oyunu Muhittin Erel Amfisinde sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Etkinliğe Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Barutçuoğlu ve Doç. Dr. Güneş Ak, TRSM Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Damla İşman Haznedaroğlu, Klinik Psikolog Dr. Işık Ayşe Altan, Sosyal Hizmetler Uzmanı Arda Tomba, toplum ruh sağlığı merkezi çalışanları, hasta yakınları ve sanatseverler katıldı.

Klinik Psikolog Dr. Işık Ayşe Altan, " Psikoz kronik bir rahatsızlık olduğu için tıbbi tedavinin yanı sıra rehabilitasyon çalışmaları da yapılıyor. Çeşitli ortam tedavileri bilişsel fonksiyona, hastalık ve ilaç uyumlarına iyi geliyor. Çeşitli kurslar düzenleniyor, bunlardan birisi de tiyatro çalışması" dedi.

Tiyatroda 12. seneyi doldurduklarını söyleyen Klinik Psikolog Altan, "Bu yola küçük skeçlerle başladık ve git gide daha profesyonel oyunlar sergilemeye çalıştık. Bu oyunlar aracılığı ile hastalar; topluluk önünde sahneye çıkma deneyimi yaşıyorlar, alkış alıyorlar, başlangıcından bitişine harika bir ürün ortaya çıkartıyorlar. Zihinsel fonksiyonlarına, hastalıklarına iyi geliyor. Eyleme geçip bir rol canlandırarak sosyalleşme imkânı buluyorlar, bir arada bulunarak dayanışma duygusu yaşıyorlar. Oyunlarda rol oynamak ve sosyalleşmek, hastalıklarından ve getirdiği sıkıntılardan da uzaklaşmalarını sağlıyor" diye konuştu.

Bu süreçte Sosyal Hizmet Uzmanı Arda Tomba ve hemşirelerle birlikte tüm yıl boyunca her hafta prova yaptıklarını belirten Klinik Psikolog Altan, "Bazen oyunları kendimiz yazıyoruz, bazen bir yazardan izin alarak değiştirdiğimiz oyunlar oluyor. Bugün ise ilk kez hiç değiştirmeden gerçek bir tiyatro eserini canlandırdık. Her yıl ilerleyerek devam ediyoruz" dedi.

Tiyatro sonunda tüm oyunculara ve bu tiyatroda emeği geçen herkese karanfil dağıtıldı.