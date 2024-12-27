Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yüksek rakımlı kırsal mahallelerde yaşanan sayaç ve tesisat donmalarına karşı vatandaşları uyararak, gerekli tedbirlerin alınmasını ve donan sayaçlar olursa hiç müdahale edilmeden SASKİ’ye bildirilmesini istedi.

Samsun’un 17 ilçesinde içme suyu, yağmur suyu, atık su ve kanalizasyon yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren SASKİ Genel Müdürlüğü, dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüş ve kar yağışı nedeniyle abonelerin sayaçlarını ve tesisatlarını iyi korumaları gerektiğini vurgulayan SASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, sayaçların iyi korunmaması durumunda abonelerin zor duruma düşebileceğine dikkat çekti.

Sayaçlar nasıl korunmalı, donma durumunda ne yapılmalı?

Konuyla ilgili SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Donma riskini ortadan kaldırmak için sayaçların ve su borularının hava ile temas eden açık bölümleri, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanarak koruyucu önlemler alınmalı. Sayaç yerinin ayrıca temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Donan sayaçlara kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemelidir. Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su diğer sayaçların donmasına da neden olmaktadır. Muhtemel sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimizin, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte SASKİ’yi aramaları gerekmektedir.”